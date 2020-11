John Travolta und Samuel L. Jackson: „Pulp Fiction“-Reunion in Werbespot

Anzeige

Anzeige

Für Fans von „Pulp Fiction“ ist es ein tolles Vorweihnachts­geschenk. Denn in einer neuen Werbung für eine Kreditkartenfirma feiern John Travolta und Samuel L. Jackson eine Wiedervereinigung – in der es von Anspielungen auf den Kultfilm aus dem Jahr 1994 nur so wimmelt.

Travolta spielt Santa Claus, komplett mit weißen, langen Haaren und Bart. Der 66-Jährige geht auf seinem Laptop die Geschenkelisten durch, als plötzlich Jackson auf dem Bildschirm erscheint und dem Weihnachtsmann Finanztipps geben will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zu den „Pulp Fiction“-Anspielungen gehört, dass Travolta seinen Co-Star fragt: „Benutzt du immer noch so viele Schimpfwörter?“ Jackson trägt dazu eine T-Shirt mit der Aufschrift „Happy Holidays With Cheese“ – ein Tribut an die berühmte „Hamburger Royal mit Käse“-Szene im Film. Die Werbung endet mit Santa Claus und Mrs. Claus, die tanzen – auf dieselbe Weise, wie es Travolta und Uma Thurman in „Pulp Fiction“ taten.