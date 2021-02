John Travolta hatte „schreckliche Angst vor Haarausfall“

Anzeige

Anzeige

Dichte, schwarze Haare waren lange sein Markenzeichen, Anfang 2019 überraschte John Travolta seine Fans erstmals mit einem neuen Look – er trug Glatze. Dass es ihn viel Überwindung kostete, seine Haare abzurasieren, verriet der Hollywoodstar jetzt im Interview mit dem Nachrichtenportal „T-Online“. „Ich hatte schreckliche Angst vor Haarausfall“, so der 67-Jährige. Vor der Kamera und in der Öffentlichkeit zeigte er sich deshalb lange nur mit Perücken.

Der Wendepunkt sei eine Rolle gewesen, für die er sich eine Glatze rasieren musste. „Das war eine enorme Herausforderung für mich, aber durch diese Schockmethode habe ich gemerkt, dass es mir auch steht, wenn ich keine Haare habe, und dass meine Fans mich immer noch toll finden“, so Travolta. „Zum Glück habe ich eine schöne Kopfform, keine Beulen und keine Narben. Darauf bin ich richtig stolz.“