„Tarzan“-Darsteller Joe Lara stirbt bei Flugzeugabsturz

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind im US-Bundesstaat Tennessee alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen demnach Schauspieler Joe Lara, der unter anderem die Rolle des Tarzan in „Tarzan in Manhattan“ und „Tarzan: Epic Adventures“ spielte, und seine Ehefrau, Sachbuchautorin Gwen Shamblin Lara, gewesen sein. Das ver­öffent­lichten die Behörden am Samstagabend in einer Pressemitteilung, so CNN.

Die Cessna C501 soll am Samstagmorgen (Ortszeit) rund 20 Kilometer von Nashville entfernt in den Percy Priest Lake gestürzt sein. Auch wenn bisher laut ABC News nur eine Leiche geborgen wurde, gehen die Rettungskräfte nicht davon aus, noch Überlebende zu finden. Die Maschine stürzte demnach kurz nach dem Start in Smyrna auf dem Weg nach Florida aus bisher unbekannter Ursache ab.