Anzeige

Anzeige

New York. Der US-Country-Sänger Joe Diffie ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Diffie, der in den 1990er Jahren mit Hits wie “Home” und “Pickup Man” bekannt wurde, hatte erst am Freitag erklärt, dass er sich infiziert habe und an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sei. Am Sonntag sei er dann wegen Komplikationen im Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben, sagte sein Pressesprecher. Diffie wurde 61 Jahre alt.

Seine Alben "Honkey Tonk Attitude" und "Third Rock From the Sun" erreichten Mitte der 1990er Jahre Platin-Status, fünf seiner Songs landeten in den Country-Charts auf Platz ein. Für den Song "Same Old Train" gewann er gemeinsam mit Merle Haggard, Marty Stuart und anderen einen Grammy. 2010 veröffentlichte er sein letztes Album "The Bluegrass Album: Homecoming".

Diffie hinterlässt seine Frau Tara und sieben Kinder aus vier Ehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/AP