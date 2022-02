Joe Bidens Hund Commander gibt sein TV-Debüt beim „Puppy Bowl“

Anzeige

Washington. Das Hundebaby von US-Präsident Joe Biden wird am Super-Bowl-Sonntag sein Fernsehdebüt geben. Der deutsche Schäferhund wird zusammen mit Bidens Frau Jill in einer Videobotschaft über die Liebe zu Haustieren während der Sonntagsübertragung von „Puppy Bowl XVIII“ auf Animal Planet auftreten, einen Tag vor dem Valentinstag. Das Büro der First Lady hat das Video am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht.

„Hallo zusammen. Ich bin Jill Biden, hier im Weißen Haus mit unserem neuen Welpen Commander“, sagt Jill Biden in dem Clip. „Wissen Sie, der Valentinstag ist einer meiner Lieblingsfeiertage, weil er ganz im Zeichen der Liebe steht.“ Das schöne an Haustieren sei, „dass sie uns jeden Tag bedingungslose Liebe, Freude und Trost spenden“.

In dem Video trägt die First Lady einen grauen Rollkragenpullover mit der Aufschrift „Amour“ in rosafarbenen Buchstaben, Commander sitzt an ihrer Seite. Andere Aufnahmen zeigen die beiden beim Spielen in einem Flur des Weißen Hauses.

Im vergangenen Jahr hatte Jill Biden zum Puppy Bowl XVII einen Werbespot über das Tragen von Masken während der Pandemie gedreht. In jenem Clip war sie von den damaligen Schäferhunden der Familie, Champ und Major, umgeben. Champ starb vergangenes Jahr, Major lebt inzwischen in Delaware, nachdem er sich im Weißen Haus aggressiv verhalten hatte. Die Bidens haben kürzlich eine Katze namens Willow im Weißen Haus willkommen geheißen.