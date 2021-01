„Coachella des kleinen Mannes“: Lady Gaga und J.Lo begeistern bei Bidens Amtseinführung

Anzeige

„Stell dir vor, du hast deinen ersten Arbeitstag im neuen Büro und dann kommen Lady Gaga und J.Lo und singen mal kurz was“ – das ist nur einer der schier unzähligen Tweets, die am Mittwochabend anlässlich der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden bei Twitter zu finden waren. Denn auch wenn es an diesem besonderen Tag ganz besonders um Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris gehen sollte, waren für zwei kurze Momente die Augen aller Zuschauer vor den Fernsehern auf zwei weitere Personen gerichtet: die Superstars Lady Gaga und Jennifer Lopez, die anlässlich der Amtseinführung je einen Song performten.

Vor allem einer der beiden Auftritte sorgte für jede Menge Feedback in den sozialen Medien: Denn Lady Gagas Interpretation der US-amerikanischen Nationalhymne sollte sich als besonders emotionales Live-Spektakel erweisen.

Nur wenige Minuten nach dem Auftritt trendete der Hashtag #LadyGaga bei den deutschsprachigen Twitter-Nutzern. Das Feedback der User auf den Auftritt der Sängerin: durchweg positiv.

Und auch J.Lo‘s Auftritt stieß auf Begeisterung bei den Zuschauern: In einem weißen Hosenanzug mit Rüschen, bodenlangem weißen Mantel und Perlenschmuck sang die US-Musikerin am Mittwoch vor dem Kapitol die Lieder „This Land Is Your Land“ und „America the Beautiful“.

Zwischendrin rief Lopez, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, den Zuhörern auf Spanisch einen Teil des Treuegelöbnisses der USA zu: „Eine Nation unter Gott, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden.“ Nach ihrem wenige Minuten langen Auftritt warf Lopez Luftküsschen ins Publikum und wechselte kurz einige Worte mit der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris und anderen Anwesenden.