Joe Alwyn gibt seltenes Statement zu Beziehung mit Taylor Swift

Anzeige

Anzeige

Taylor Swift (30, "You Need To Calm Down") ist bekannt dafür, die Inspiration für neue Songs aus aktuellen oder verflossenen Lieben zu ziehen. Wie es sich anfühlt, in der Position des besungenen Mannes zu sein? Diese Frage wurde nun beantwortet - und zwar von Joe Alwyn (28, "The Favourite"). Der Schauspieler und die Sängerin sollen seit rund zwei Jahren ein Paar sein, ihre Beziehung halten sie jedoch höchst privat.

Gerade deshalb ist das Interview, das Alwyn nun "The Times" gegeben hat, etwas ganz Besonderes. Darin erklärte er unter anderem, dass es ihm überhaupt nichts ausmachen würde, wenn seine berühmte Freundin Songs über ihn schreiben und zum Besten geben würde. Ganz im Gegenteil: "Es ist schmeichelhaft", meinte der 28-Jährige.

Vor ihm war Swift bereits mit so mancher Musikgröße liiert, darunter Joe Jonas (30), Calvin Harris (35) und John Mayer (42).

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/spot