Jimmy Kimmel erinnert an seinen Freund Bob Saget und kämpft mit den Tränen

In einem bewegenden Statement hat der US-Moderator Jimmy Kimmel am Montagabend an den verstorbenen US-Schauspieler und Komiker Bob Saget erinnert. Kimmel eröffnete seine Sendung mit einem vier Minuten langen Monolog und konnte seine Tränen dabei kaum zurückhalten. „Ich möchte seinen Töchtern, seiner Frau Kelly und seinen Freunden, die ihn so sehr liebten, Liebe senden“, sagte Kimmel mit brüchiger Stimme.

Saget sei der liebste Mensch gewesen, den er kannte, sagte Kimmel über seinen verstorbenen Freund. „Ich hatte so viele wundervoll freundliche und unterstützende SMS und E-Mails und Anrufe von Bob. Er hatte immer ein Kompliment. Manchmal schrieb er mir nur, um mir zu sagen, dass er mich liebte, und ich weiß, dass er das für viele Menschen getan hat. Er hatte zu allem etwas Lustiges zu sagen und über niemanden etwas Schlechtes. Nie“, sagte Kimmel, während er mit den Tränen kämpfte. „Im Gegensatz zu mir war er ein wirklich guter Mensch.“

Bob Saget setzte sich für den Kampf gegen eine seltene Autoimmunkrankheit ein

Kimmel erinnerte auch an Sagets Bemühungen, Spenden für den Kampf gegen Sklerodermie, eine seltene Autoimmunerkrankung, zu sammeln. Nachdem bei Sagets Schwester die Krankheit diagnostiziert worden war, trat er dem Vorstand der „Scleroderma Research Foundation“ bei.

Kimmel beendete seinen Monolog, indem er einen Clip von Saget und seinem „Full House“-Co-Darsteller John Stamos in einer Sendung von „Jimmy Kimmel Live!“ aus dem Jahr 2017 zeigte. Stamos und Saget traten damals als Gäste in der Show auf, um den im April 2017 verstorbenen Komiker Don Rickles zu würdigen. „Wir lieben dich, Bob“, sagte Kimmel abschließend.

Bob Saget war am Wochenende tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Der 65-jährige Stand-up-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Die Tour quer durch die USA sollte bis Juni andauern. Nach einem Auftritt in der Nacht zum Sonntag hatte sich Saget noch auf Twitter an seine Fans gewandt.

Der seit 2018 in zweiter Ehe verheiratete Schauspieler war vor allem für seine Rolle in der Hit-Sitcom „Full House“ bekannt, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde. In der Serie ging es um den Vater von drei Kindern, der nach dem Unfalltod seiner Frau Hilfe ins Haus holt. Saget übernahm die Rolle des Familienvaters Danny. An seiner Seite spielten unter anderem John Stamos, Candace Cameron Bure und Jodie Sweetin mit. Saget wirkte von 2016 bis 2020 auch in der Fortsetzung „Fuller House“ mit.