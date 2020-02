Jim Carreys Karriere als Komiker hat einen traurigen Ursprung

Anzeige

Berlin. Der Schauspieler und Starkomiker Jim Carrey (58, "Bruce Allmächtig") ist nach eigenen Angaben wegen seiner Mutter zum Komiker geworden. "Mein Humor wurde durch Schmerz geboren. Meine Mutter war sehr krank, als ich aufwuchs, also wollte ich sie aufmuntern", sagte Carrey der "Bild"-Zeitung.

Er glaube, alle Komiker hätten einen solchen Schmerz, den sie verarbeiten würden. Carrey spielte in vielen Komödien, zu seinen bekanntesten Filmen zählen unter anderem "Bruce Allmächtig", "Der Ja-Sager" und "Dumm und Dümmer".

Jim Carreys neuer Film "Sonic - The Hedgehog" startet am 13. Februar in den deutschen Kinos. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Kult-Videospiels.

