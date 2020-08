Jessica Schwarz: “Ich würde nie über Leichen gehen”

Anzeige

Berlin. Am 20. August startet beim Streamingdienst Netflix die neue Serie “Biohackers”. Eine der Hauptdarstellerinnen ist Jessica Schwarz, die eine rücksichtslose Wissenschaftlerin spielt. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht die Schauspielerin über die Dreharbeiten, Viren und ihre Zeit in der Quarantäne.

Wie schwer fällt es Ihnen, sich auf einen skrupellosen Charakter wie die Biowissenschaftlerin Tanja Lorenz vorzubereiten?

Mit viel Vorbereitung und einem guten Coach geht das schon. (lacht) Als Erstes geht es darum, herauszufinden, wie jemand so kühl und distanziert sein kann und dabei auf jegliche Ethik und Moral pfeift. Das geht nur mit viel psychologischem Hinterfragen. Aber dann macht es auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist die Herausforderung für mich, weil ich privat das genaue Gegenteil von Professor Lorenz bin. Ich liebe meine Arbeit, bin gerne berufstätig, habe auch schon öfter mal über meine Grenzen hinaus gearbeitet, aber würde nie über Leichen gehen. In dem Alter, in dem ich jetzt bin, sage ich gerne auch mal eher nein als ja.

Haben Sie schon mal so einen bösen Charakter gespielt?

Ich durfte in der zweiten Staffel von “You are Wanted” schon mal richtig skrupellos sein. Auch in “Das perfekte Geheimnis” hatte ich ja so ein bisschen die antagonistische Figur. In letzter Zeit ziehe ich solche Rollen offensichtlich ein bisschen magisch an. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber vielleicht entdecken gerade alle die dunkle Seite der Frau Schwarz. (lacht) Das ist für mich natürlich ganz spannend, aber ich freue mich auch darauf, dass ich mal wieder jemanden spielen darf, der netter ist.

Sie sind mittlerweile 43 Jahre alt. Ist es da nicht ohnehin schöner, wenn man nicht immer nur den Love Interest oder eine Ermittlerin spielen darf?

Ja, das ist toll. Dafür liebe ich die Streamingdienste wie Netflix, dass sie einfach solche Figuren kreieren. Gerade auch in so einer Thematik, wo es um die Wissenschaften geht, zwei weibliche Hauptrollen zu besetzen. Da hätte man vor zehn Jahren wahrscheinlich zwei Männer als Gegenspieler genommen. Das zeigt, dass auch Frauen Kompetenz haben, wenn es um Ethik und Moral geht. Da wird mittlerweile fortschrittlicher gedacht und Lust auf einen Berufszweig gemacht. Wir durften in vielen Laboren drehen und das war einfach eine unglaubliche Zeit, in der man gesehen hat, was heutzutage bereits möglich ist. Welche Krankheiten heute schon behandelt werden können, weil man die DNA weitestgehend entschlüsselt hat. Das ist wahnsinnig spannend. Manchmal bekommt man das erst mit Mitte 40 mit. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich in der Schule vielleicht doch ein bisschen mehr angestrengt und studiert. (lacht)

Überhaupt scheint der Beruf des Virologen in den letzten Monaten an Attraktivität gewonnen zu haben.

Im Moment ist das in der Tat ein ganz interessanter Berufszweig, in dem es viel zu entdecken gibt. Natürlich sind viele Gefahren gegeben und in Gesprächen habe ich mitbekommen, dass es sicher auch einige Menschen geben wird, die das versuchen künftig auszunutzen. Es gab in der Vergangenheit ja sogar schon einige Serien, die in selbstgebauten Laboren spielten. Man erinnere sich nur an den Wohnwagen in der Wüste bei “Breaking Bad”. (lacht) Früher ging es in Filmen und Serien beim Thema Wissenschaften häufiger um künstliche Intelligenz. Beim sogenannten Biohacking denken die Leute, dass das in naher Zukunft vielleicht möglich sein könnte. Aber alles, was wir in der Serie zeigen, ist schon heute möglich.

Das Virusthema in “Biohackers” war so erschreckend aktuell, dass die Veröffentlichung, die ursprünglich für April vorgesehen war, erst mal nach hinten geschoben wurde.

In “Biohackers” geht es ja nicht primär um einen Virus, sondern um DNA, aber es gibt Szenen, die auf manchen Zuschauer hätten verstörend wirken können. Daher habe ich auch verstanden, dass der Serienstart verschoben wurde. Das Tolle ist ja eigentlich, wenn Filmemacher sich mit Themen auseinandersetzen, die in naher Zukunft interessant für uns werden könnten. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Los Angeles diese Writing Rooms gibt, in denen Drehbuchautoren mit Wissenschaftlern und Zukunftsforschern zusammensitzen, um neue Stoffe zu entwickeln. Das finde ich unfassbar wichtig. Erschreckend ist es natürlich, wenn genau das rauskommt, was der Welt wenig später tatsächlich widerfährt.

Wird es eigentlich eine zweite Staffel von “Biohackers” geben?

Wir hoffen natürlich sehr, dass es weitergeht. Ich finde, dass unsere Serie alles dafür hat und auch gar nicht deutsch daherkommt, sondern international. So wie das die Serie “Dark” auch geschafft hat. Wir arbeiten mit generationsübergreifenden Themen wie Mystik und Rache.

Drehen Sie aktuell schon wieder?

Ich sitze schon im Schwarzwald in Quarantäne und drehe da den dritten und vierten Teil vom “Schwarzwaldkrimi” für das ZDF. Ich bin sehr froh, nach so langer Zeit wieder arbeiten zu können. Es sind zwei 90-Minüter mit über 40 Drehtagen – davon bin ich bei fast 30 dabei. Da hofft man natürlich, dass wir die trotz Corona bis zum Ende durchziehen können. Wichtig wäre allerdings, dass die Menschen, die unter anderem in Berlin verschwörungstechnisch die Straßen belagern, damit aufhören. Denn dadurch wird die Existenz anderer Menschen extrem gefährdet. Ich hoffe, dass all diese Leugner irgendwann einsehen, dass Viren leider nicht so leicht zu kontrollieren sind und man sich deshalb leider selber etwas mehr kontrollieren muss.

Man fragt sich vor allem, wo deren gesunder Menschenverstand geblieben ist.

Das ist für mich alles nicht mehr verständlich. Auch wenn man nach Amerika blickt, sitzt da jemand, der hoffentlich nicht noch mal gewählt wird. Aber auch der brasilianische Präsident Bolsonaro, der einfach die Augen zumacht, vor etwas, das so klar und deutlich auf der Hand liegt. Es gab in der Vergangenheit so viele, schwere Seuchen wie Ebola. Man darf das Risiko einfach nicht herausfordern.