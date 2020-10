Jessica Paszka und Johannes Haller bestätigen Liebesgerüchte

Anzeige

Sie kennen sich bereits seit der Bachelorette-Staffel im Jahr 2017: Doch erst 2020 funkte es zwischen den Realityshow-Stars Jessica Paszka und Johannes Haller. Das bestätigten beide in der TV-Sendung von Chris Tall “Darf er das?" am Freitagabend, wie “RTL" zuvor berichtete.

Schon im Juli 2020 kamen die erste Gerüchte ihrer Liebe auf, damals wurden sie auf Ibiza und in einem Spa in Düsseldorf gesichtet, so “VIP.de”.

Paszka war Bachelorette 2017

Als Moderator Chris Tall am Freitagabend Paszka fragte, ob sie mit Johannes zusammen sei, antwortete die 30-Jährige bestimmt mit “Ja”.

2017 war Paszka die Bachelorette: In der beliebten RTL-Sendung kam der 32-jährige Haller sogar ins Finale, doch sie entschied sich für den Kandidaten David Friedrich. Haller, ihr jetziger Freund, bekam die letzte Rose also nicht.

Doch die Beziehung zu David Friedrich fand schnell ihr Ende. Bei “Darf er das?” stellten beide später auch das Bachelorette-Finale nach. Paszka überreichte ihrem Freund die letzte Rose.