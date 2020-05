Jerry Stiller ist tot: Deutsche Fans trauern um “Arthur Spooner”

Anzeige

Jerry Stiller ist tot - diese traurige Nachricht machte sein Sohn Ben Stiller (54) am Montag auf Twitter öffentlich. Viele deutschen Fans trauern dort um den Schauspieler und Comedian, den sie vor allem wegen seiner Rolle als griesgrämiger Arthur Spooner in der Comedyserie “King of Queens” (1998 bis 2007) ins Herz geschlossen hatten. Stiller war im Alter von 92 Jahren eines natürlichen Todes gestorben.

“Oh nein. Ein großartiger Schauspieler! Er hat mich in Seinfeld und King of Queens immer zum Lachen gebracht, manchmal hab ich Tränen gelacht. RIP Jerry Stiller”, schrieb ein Fan auf Twitter.

Mein Beileid an die Familie @RedHourBen https://t.co/p6ULn9wiOE — 🇹🇭 DonMai 🇩🇪 🇪🇺 🌏☞☮ (@DonMai79) May 11, 2020

Ein anderer schrieb: “Ruhe in Frieden Jerry Stiller. Hast mich viele Jahre zum Lachen gebracht.”

“RIP Jerry Stiller. Du schenktest mir so viele Lacher. Danke!”, schrieb eine andere Nutzerin - und veröffentlichte dazu ein schwarzes Herz.

Wieder ein anderer schrieb: “Ich werde Arthur den artigen niemals vergessen! Ruhe in Frieden, Jerry Stiller!” Dazu postete er ein gebrochenes Herz.

Ich werde Arthur den artigen niemals vergessen! Ruhe in Frieden, Jerry Stiller! 💔🙏🏼 https://t.co/NVDVKvu1VT — Christian Straßburger (@c_stra) May 11, 2020

“Wieder ein Guter, der gegangen ist! R.I.P. Möge im Himmel Dein Lachen und Witz erklingen!”, verabschiedete sich ein anderer Fan von dem “King of Queens”-Star.

Jerry Stiller war neben “King of Queens” auch in der 90er-Jahre-Serie „Seinfeld“ häufig zu sehen. Er wirkte aber auch in etlichen Kinofilmen mit, darunter „Zoolander“ (2001), „Airport 2“ und „Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123“ (beide 1974).

RND/seb