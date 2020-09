Jenny Jürgens trauert: Hündin Sunny an Krebs gestorben

Anzeige

Schmerzlicher Verlust für Schauspielerin Jenny Jürgens: Die 53-Jährige trauert um ihre Hündin Sunny, die im Alter von neun Jahren einem Krebsleiden erlegen ist. “Sunny gehörte zur Familie”, sagte Jürgens der “Bild”-Zeitung.

Die Boxerhündin habe seit Jahren an Krebs gelitten, jetzt sei ein Tumor geplatzt. “Das führte zu schweren inneren Blutungen. Sunny ist nun in einer Hundeklinik gestorben”, sagte Jenny Jürgens, die auf Mallorca lebt, der Zeitung. Ihre Hündin werde am Mittwoch eingeäschert: “Sie bekommt ein Grab bei uns hinterm Haus unter einem Johannisbrotbaum.”