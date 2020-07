Jenny Elvers oft von jungen Männern kontaktiert: “Könnten meine Söhne sein”

Anzeige

Lüneburg. Jenny Elvers (48) hat in ihrem Leben schon einige Beziehungen mit sehr unterschiedlichen Männern gehabt. Schauspieler Heiner Lauterbach zum Beispiel, Musiker Thomas D. von den Fanta 4 oder “Big Brother”-Pionier Alex Jolig. Mit ihm hat sie den gemeinsamen Sohn Paul, mit dem Elvers nun zusammen in Lüneburg lebt – derzeit der einzige Mann in ihrem Leben, wie die Schauspielerin “Bunte” erzählt.

“Mich schreiben zwar ganz oft junge Männer auf Instagram an. Aber darüber muss ich lachen, sie könnten meine Söhne sein”, so die 48-Jährige. “Ich bin im Moment gern allein und überhaupt nicht auf der Suche. Tinder oder andere Dating-Apps sind gar nicht mein Ding.”

Sohn jobbt als Model

Jenny Elvers’ Sohn Paul ist ebenfalls Single, hat gerade Abitur gemacht und jobbt als Model. “Bunte” verrät er: “Mein Traumberuf wäre, zur Polizei zu gehen.”