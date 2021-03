Jennifer Aniston enthüllt Beste-Freundinnen-Tattoo

Anzeige

Zum Geburtstag ihrer besten Freundin Andrea Bendewald enthüllte Jennifer Aniston auf Instagram etwas, was nur Insider wissen: Sie trägt ein Tattoo mit den Zahlen „11 11“ auf ihrem Handgelenk. Dasselbe Tattoo, wie auch ihre „Forever Sister from Another Mister“. Bendewald und Aniston trafen sich mit 14 und sind nun seit 37 Jahren eng wie Schwestern verbunden.

Zahl mit einer besonderen Bedeutung

Die 51-Jährige hatte auch schon Gastauftritte in Anistons Serien „Friends“ und zuletzt als Maskenbildnerin in „The Morning Show“. Bendenwald postete die Tattoos zuletzt auf Instagram (zweites Bild).

Was es mit der doppelten „11“ auf sich hat? Die Zahl hat für Aniston eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur hat sie an einem 11. (Februar) Geburtstag, 2011 starb auch ihr geliebter Hund Norman, ein Welsh-Corgie-Terrier.

Die 52-Jährige ist überzeugt, dass die Zahl ihr Glück bringt. Norman ist auch namentlich auf der Innenseite von Frauchens Fuß verewigt.