Kontaktabbruch: Jennifer Aniston erklärt ihren Umgang mit Ungeimpften

New York. „Friends”-Star Jennifer Aniston hat eine klare Meinung pro Corona-Schutzimpfung, aber offenbar auch eine ablehnende Haltung gegenüber Menschen, die auf das Vakzin verzichten. Als sie vor kurzem bekannt gab, sie haben sich von „ein paar Leuten” aus ihrem direkten Umfeld getrennt, weil sie sich entweder nicht impfen lassen oder ihren Impfstatus nicht mitteilen wollten, wurde die Schauspielerin scharf kritisiert. Am Donnerstag reagierte sie auf die Kritik in einer weiteren Instagram-Story.

Dabei ging sie auf die Frage eines Fans ein, warum sie sich Sorgen mache, wenn sie Ungeimpfte Menschen um sich habe. Schließlich sei sie selbst durch die Impfung ja geschützt. „Weil du, wenn du die Variante hast, immer noch in der Lage bist, sie an mich weiterzugeben”, bezog sich die 52-Jährige auf die durch die Delta-Variante verursachten Durchbruchsfälle von COVID-19-Infektionen, die nach wie vor selten sind.

Allerdings gehe es dabei nicht in erster Linie um sie. „Ich werde vielleicht ein bisschen krank, aber ich werde nicht ins Krankenhaus eingeliefert und sterbe auch nicht”, so die Golden-Globe-Gewinnerin. „Aber ich kann es jemandem übertragen, der nicht geimpft ist und dessen Gesundheit gefährdet ist – oder jemandem der eine Vorerkrankung hat – und deshalb würde ich sein Leben in Gefahr bringen”, führte Aniston aus.

„Viele Meinungen basieren auf nichts anderem als Angst und Propaganda”

„Das ist der Grund, warum ich mir Sorgen mache. Wir müssen uns um mehr kümmern, als um uns selbst”, fasst der Hollywoodstar zusammen. In einer folgenden Instagram-Story zeigte sie Stickereien mit der Aufschrift: „Was dich nicht umbringt, mutiert und versucht es erneut.”

Erstmals sprach Jennifer Aniston im Titelinterview der „InStyle”-September-Ausgabe davon, ihren Freundeskreis aufgrund des Impfstatus ihrer Bekannten einzugrenzen. „Es gibt immer noch eine große Gruppe von Leuten, die gegen Impfungen sind oder einfach nicht auf die Fakten hören. Es ist eine echte Schande”, erklärte die Schauspielerin. Aniston betrachte Information zur Impfung demnach als moralische und berufliche Verpflichtung. „Es ist schwierig, weil jeder ein Recht auf seine eigene Meinung hat – aber viele Meinungen basieren auf nichts anderem als Angst oder Propaganda”, sagte sie im „InStyle”-Interview.

Jennifer Aniston sprach sich bereits zu Beginn der Pandemie für Social Distancing und das Tragen von Masken aus. Ein Freund der Schauspielerin kämpfte im Krankenhaus um sein Leben.