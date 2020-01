Jennifer Aniston feiert eine Mini-“Friends”-Reunion

Anzeige

Los Angeles. Jennifer Aniston (50, "Meine erfundene Frau") hat die Fans von "Friends" erneut in Aufregung versetzt: Auf Instagram veröffentlichte die Rachel-Darstellerin zwei Bilder, die sie mit ihren ehemaligen Kolleginnen Lisa Kudrow (56) alias Phoebe und Courteney Cox (55) alias Monica zeigen. Auch Lisa Kudrow hielt den besonderen Reunion-Moment auf der Social-Media-Plattform fest.

Zu den Fotos, auf denen Aniston ihre Kolleginnen im Arm hält, schrieb die Schauspielerin: "Grüße von den Mädels gegenüber." Damit spielte sie auf die berühmte Wohnung von Monica an, in der auch Phoebe und Rachel schon wohnten. Gleich gegenüber fand sich die WG von Chandler (Matthew Perry) und Joey (Matt LeBlanc).

Küsschen für die Kolleginnen

Auf den beiden Bildern, die Lisa Kudrow postete, herzen sich die Schauspielerinnen und geben sich gegenseitig Küsschen. Fans der Serie rund um die berühmte New Yorker Freundes-Clique, die von 1994 bis 2004 ausgestrahlt wurde, wünschen sich seit dem Aus des Kultklassikers ein Comeback. Im November 2019 wurde bekannt, dass der Streamingdienst HBO Max an einem "Friends"-Special arbeitet. Sowohl die Hauptdarsteller als auch die Original-Produzenten sollen an Bord sein. HBO Max wird nach seinem für Mai geplanten Start zudem alle zehn Staffeln der Serie in den USA zeigen. Zuvor war "Friends" bei Netflix zu sehen. In Deutschland stellt derzeit Amazon Prime alle 236 Episoden zum Abruf bereit.

Es ist nicht die erste "Friends"-Reunion, die für Begeisterung sorgte: Im Oktober 2019 startete Jennifer Aniston ihren Instagram-Account mit einem "Friends"-Selfie. Das Foto mit Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc (52), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) hatte nach wenigen Stunden über 8 Millionen "Gefällt mir"-Angaben erhalten.

RND/jom/spot