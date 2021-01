Jean Pütz (84) will sich impfen lassen – seine Frau ist Impfgegnerin

Anzeige

Moderator und Wissenschaftsjournalist Jean Pütz gehört mit seinen 84 Jahren zur Corona-Risikogruppe, die in Deutschland als Erstes geimpft wird. Und das will er auch wahrnehmen: „Ich werde mich impfen lassen, denn ich möchte gerne, dass dieses scheußliche Corona langsam überwunden wird“, sagte er gegenüber RTL.

Seine jüngere Frau Pina (53) ist da offenbar anderer Meinung: Sie will sich nämlich nicht impfen lassen, wie Pütz dem Sender erzählte. „Meine Frau ist aus konkreten Gründen, obwohl sie Ahnung von Medizin hat, eine Impfgegnerin“, so der 84-Jährige. Er könne sie demnach nicht vom Gegenteil überzeugen. „Daher rührt das auch, dass man Impfgegner nicht überzeugen kann“, sagte er weiter. „Das geht nicht über den Kopf, das geht übers Gefühl.“

Er als Wissenschaftsjournalist habe sich sehr mit dem Thema Corona beschäftigt, so Pütz zu RTL. „Die schlimmsten Seuchen sind nur durch das Impfen überwunden worden“, sagte er. So habe er auch schon früh die Wirksamkeit von Masken erkannt und sie getragen, außerdem habe er sich intensiv mit Aerosolen und deren Verbreitung befasst. Klingt alles vernünftig, doch Pütz setzt noch auf ein anderes Mittel: Teebaumöl. „Das ist leider nie wissenschaftlich untersucht worden“, gibt er zu. Doch er tropfe sich das Öl trotzdem auf seine Maske und „inhaliere“ es so beim Einatmen.