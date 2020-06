Jean Kennedy Smith ist tot: Letzte Schwester von John F. Kennedy (92) gestorben

Anzeige

New York. Mit dem Tod von Jean Kennedy Smith ist in den USA eine Generation einer der berühmtesten Politikerfamilien des Landes erloschen. Die jüngste Schwester von John F. Kennedy starb am Mittwoch im Alter von 92 Jahren, wie ihre Tochter Kym der “New York Times” mitteilte.

Smith war unter Präsident Bill Clinton fünf Jahre Botschafterin in Irland. Sie gründete ein Programm, das Künstler mit physischen und psychischen Erkrankungen unterstützte. Sie war die letzte lebende Schwester des 1963 ermordeten John F. Kennedy.