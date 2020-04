Anzeige

Anzeige

Hannover. Youtuberin JayJay Jackpot ist in einer Klinik in Hannover gestorben. Das bestätigte ihr Manager der “Bild”. Die 33 Jahre alte Influencerin litt an einem Herzfehler und war laut des Artikels in ihren letzten Monaten immer wieder in ärztlicher Behandlung. Laut “rtl.de" wurde die unheilbare Krankheit bei ihr diagnostiziert, als sie zwölf Jahre alt war.

Ihr Manager Carlo Vista sagte der Zeitung: “Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen." Er sei dankbar für die Zeit, die er mit ihr hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

JayJay Jackpot, die mit bürgerlichem Namen Janina-Dominique Buse hieß, hatte auf Youtube 263.000 Abonnenten und war auch auf Instagram erfolgreich. Sie stellte sich in ihren Videos zunächst dumm, um ihren Followern schließlich die Welt zu erklären.

Ihr letztes Video hatte sie am 20. Februar diesen Jahres veröffentlicht und nach drei Jahren Abwesenheit ihr Comeback angekündigt.

RND/msk