Jasmin Wagner nach Ehe-Aus: „Ich treffe mich wieder mit Männern“

Anzeige

Anzeige

Die Neunziger ohne ihre Songs wie „Herz an Herz“ oder „Heut‘ ist mein Tag“? Unvorstellbar. Jahrelang hat Jasmin Wagner alias Blümchen für einen Chart-Hit nach dem nächsten gesorgt. Begonnen hat ihre Karriere im zarten Alter von 16 Jahren. Am morgigen Dienstag wird Jasmin Wagner 41 Jahre alt – ein Geburtstag, der nicht nur mit Blick auf die Corona-Beschränkungen besonders ist. Denn es ist auch der erste Geburtstag nach zehn Jahren Beziehung, den Jasmin Wagner ohne ihren Ehemann an ihrer Seite verbringt. Das Paar hatte sich im vergangenen Jahr nach fünf gemeinsamen Ehejahren getrennt.

„Wir sind uns im Lockdown klar darüber geworden, dass wir keine Visionen und Pläne mehr für eine gemeinsame Zukunft haben“, erzählte Jasmin Wagner in der „Bild“-Ausgabe von Dienstag. Dabei blickt sie positiv in die Zukunft, wie sie verrät: „Es ist spannend, dass mir wieder alles offen steht und ich viele Dinge nochmal erleben kann – auch eine neue Liebe. Ich treffe mich auch wieder mit Männern“, erzählt die Sängerin.

Zwar erschweren die Corona-Verordnungen klassisches Dating ungemein, doch Jasmin Wagner lässt sich davon nicht einschüchtern. Vielmehr gesteht sie: „Ich musste das Flirten neu lernen.“ Online-Dating-Portale nutze sie laut eigener Aussage nicht. Ihr Beruf liefere ihr ausreichend Möglichkeiten, spannende Männer kennenzulernen, die sie dann – ganz coronakonform – zu einem Kennenlern-Spaziergang einlade.