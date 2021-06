Jasmin Herren nach Tod von Willi: „Mein Herz ist kaputt“

Anzeige

Vor rund zwei Monaten hat Jasmin Herren ihren Mann Willi Herren verloren. Der Realityshow-Darsteller verstarb plötzlich im Alter von 45 Jahren. Nun berichtet seine Frau in der „Bild“-Zeitung, wie es ihr geht. „Mein Herz ist kaputt. Ich habe seit Willis Tod 15 Kilo abgenommen“, sagt die 42-Jährige. „Mein Mann hat immer gern gegessen und ich mit ihm. Jetzt muss ich mich zwingen. Ich gehe oft ins Bett und weine, weil ich meinen Mann vermisse.“

Ein gemeinsamer Urlaub war geplant

Als der Schlagersänger starb, lebte das Paar getrennt. Doch Jasmin Herren erzählt, dass sie ihrer Liebe noch eine Chance geben wollten. „Wir wollten es nochmal miteinander versuchen“, sagt sie. „Wir hatten vor, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, um dort wieder zueinanderzufinden und unsere Zukunft zu besprechen.“

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung.

Der Schauspieler war aus der ARD-Serie „Lindenstraße“ und aus vielerlei Reality-Formaten bekannt, in denen er tiefe Einblicke in sein nicht immer skandalfreies Leben gab. Zudem sang er Party-Schlager.