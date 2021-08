Jasmin Herren hat sich vor Willis Tod Sorgen um ihren Mann gemacht

Anzeige

Jasmin Herren hat sich vor dem Tod von Willi Herren Sorgen um ihren Mann gemacht. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich immer ein bisschen in meinem Hinterkopf gehabt, dass das vielleicht irgendwann passieren kann”, sagte die 42-Jährige im Interview mit dem Fernsehmagazin „red”.

Tabletten und ein Herzproblem

Herren glaubt, dass Tabletten die Todesursache ihres Mannes waren: „Es war sein Tablettenproblem.” Sie habe mal Tabletten in seiner Hosentasche gefunden und ihm gesagt: „Willi, geht das schon wieder los?” Daraufhin habe er eingelenkt und gesagt, Jasmin habe recht.

Zudem habe ihr Mann seit Ende vergangenen Jahres von einem Herzproblem gewusst und immer ein Blutdruckmessgerät bei sich getragen, es aber „nicht verwendet”. Bekannt ist die offizielle Todesursache nicht.

Im Interview mit dem Pro-Sieben-Magazin gab sie zu, über ihren Beziehungsstatus gelogen zu haben. „Die Wahrheit über die Trennung – da muss ich leider eine kleine Bombe platzen lassen: Willi und ich haben gelogen. Wir hatten nicht vor, uns zu trennen”, sagte Jasmin Herren. Beide hätten Zukunftspläne geschmiedet und auch einen Umzug nach Mallorca in Betracht gezogen.

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Der Schauspieler war aus der ARD-Serie “Lindenstraße” und aus vielerlei Reality-Formaten bekannt, in denen er tiefe Einblicke in sein nicht immer skandalfreies Leben gab. Zudem sang er Partyschlager.