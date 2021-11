Japan: Ausreise von Ex-Prinzessin Mako wird zum Medienspektakel

Anzeige

Japan hat am Sonntag gebannt die Ausreise der ehemaligen Prinzessin Mako in die USA mitverfolgt. Die 30-Jährige, die ihren Titel aufgegeben hatte, um den bürgerlichen Kei Komuro zu heiraten, stieg am Sonntag am Flughafen Haneda in Tokio mit ihm in ein Flugzeug. Zahlreiche Fernsehteams und Fotografen begleiteten den Abschied der beiden aus Japan.

Makos Ehemann hat eine Stelle bei einer New Yorker Anwaltskanzlei. Dass ihm noch die entscheidende Prüfung zur Zulassung als Anwalt fehlt, wurde in japanischen Medien immer wieder für Angriffe auf ihn genutzt. Er selbst sagte nach einer einfachen standesamtlichen Trauung im Oktober: „Ich liebe Mako. Ich habe nur ein Leben zu leben, und ich möchte es zusammen mit der Person leben, die ich liebe.“

Japan und die Tradition

Was Familien und die Stellung von Frauen angeht, ist Japan häufig alten Traditionen verhaftet, besonders wenn es um das Kaiserhaus geht. Nicht nur in der japanischen Presse, auch auf Facebook, Twitter und anderen Plattformen wurde heftig über Makos Entscheidung gestritten und spekuliert.

Mako ist die Nichte von Kaiser Naruhito, der ebenfalls eine Bürgerliche geheiratet hat, Masako. Bei Männern bedeutet das allerdings nicht, dass sie ihren Titel aufgeben müssen. Nur Männer können Kaiser werden, so wie irgendwann vermutlich auch Makos 15-jähriger Bruder.