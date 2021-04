Janni Hönscheid und Peer Kusmagk erwarten ihr drittes Kind

Anzeige

Berlin. Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk (45) und seine Frau, die Surferin Janni Hönscheid (30), erwarten ihr drittes Kind. „Und mitten in dem verrücktesten Kapitel unseres Lebens... wolltest Du plötzlich mit auf die Reise“, schrieb Hönscheid auf Instagram. Dazu teilte sie am Montag ein Foto, das sie am Strand mit einem deutlichen Babybauch zeigt. Unter den Text setzte Hönscheid noch den Hashtag #neuesleben. Auch Peer Kusmagk teilte ein Foto, worauf seine Frau und er mit den beiden gemeinsamen Kindern zu sehen ist.

Die frühere Deutsche Meisterin im Wellenreiten und Kusmagk, der als Schauspieler durch die Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt wurde und 2011 beim RTL-Dschungelcamp gewann, hatten sich 2016 in der RTL-Show „Adam sucht Eva“ kennengelernt. Das Promi-Paar hat bereits zwei Kinder. Sohn Emil-Ocean wurde im August 2017 geboren, Töchterchen Yoko kam im Juni 2019 auf die Welt.