Janin Ullmann und Neymar zusammen im Stadion gesichtet

Anzeige

Anzeige

Paris. Die TV-Moderatorin Janin Ullmann (38) wurde am Samstagabend gemeinsam mit dem brasilianischen Fußballstar Neymar (28) in Paris gesichtet. Die beiden schauten sich das Ligaspiel von Paris Saint-Germain gegen Dijon von der VIP-Tribüne aus an. Der Fußballer teilte ein Bild der beiden in seiner Instagram-Story, die der “Bild” vorliegt. Dies ist nicht das erste Mal, dass die 38-Jährige Zeit mit Neymar verbringt.

Janin Ullmann postet Bild an Valentinstag

Die 38-jährige Moderatorin hatte bereits in der Vergangenheit die Pärchengerüchte um sich und Neymar geschürt. Am 14. Februar postete sie ein Bild mit Neymar und schrieb dazu: “Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Fröhlichen Valentinstag.” Sie verlinkte den Fußballer und fügte einen Ring-Emoji zu dem Text hinzu. Neymar hatte das Bild mit einem einfachen “Ja”, Herz-Emojis und Lach-Smileys kommentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Keiner der beiden hat jedoch bisher öffentlich bekannt gegeben, ob sie vielleicht mehr als die Liebe zu Fußball verbindet. In einem Interview mit der “Bild” habe Ullmann deutlich gemacht, dass sie sich noch nicht von der Trennung ihrer vorherigen Beziehung erholt hat: “Ich bin noch im Heilungsprozess. Natürlich freue ich mich auf das, was vor mir liegt, und mag, wie sich alles neu entwickelt, trotzdem gibt es im Moment noch keinen Raum für etwas Neues.”

Die TV-Moderatorin und Schauspieler Kostja Ullmann hatten sich nach zwölf Jahren Beziehung, davon zwei Jahre Ehe, im Dezember 2018 getrennt.

RND/al