Jana und Thore Schölermann werden zum ersten Mal Eltern

Schöne Nachrichten von Jana (34) und Thore Schölermann (36): Beide werden zum ersten Mal Eltern, der Nachwuchs soll im Dezember zur Welt kommen. „Wir sind überglücklich und dankbar und ehrlich gesagt auch schon ein wenig aufgeregt“, zitiert die Zeitschrift „Bunte“ das Paar.

Bei Instagram machten Jana und Thore Schölermann, die früher gemeinsam für die Soap „Verbotene Liebe“ vor der Kamera standen, die Nachricht über das bevorstehende Elternglück mit witzigen Fotos öffentlich. Die 34-Jährige postete ein Bild, das sie Händchen haltend neben mit ihrem Mann zeigt, ihre andere Hand bedeckt ihren Bauch. Zwischen beiden sitzt Familienhund Rudi, der eine Tafel mit der durchgestrichenen Aufschrift „Einzelkind“ um den Hals trägt.

Thore Schölermann beschränkte sich bei Instagram auf ein Foto, das Hündchen Rudi allein zeigt, ebenfalls mit besagter Tafel um den Hals. Wie seine Frau versah er das Foto mit dem Hinweis auf den Geburtstermin im Dezember 2021.

Thore Schölermann ist bei Pro Sieben Moderator der Sendungen „Taff“ sowie „The Voice of Germany“. Gemeinsam mit seiner Frau Jana moderiert er seit 2018 auch „Get the F*ck out of My House“. Beide sind seit 2010 ein Paar, vor zwei Jahren heirateten sie.