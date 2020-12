Jan Fedders Witwe: Trauer am Todestag und eine neue Liebe

Anzeige

Am 30. Dezember 2019 starb der beliebte „Großstadtrevier“-Schauspieler Jan Fedder mit 64 Jahren. Seiner Witwe Marion Fedder, die 23 Jahre mit Jan Fedder zusammen war, macht der nahende Todestag ihres Mannes zu schaffen. „Der Todestag ist ein schwerer Tag und liegt schwer auf meinem Herzen“, sagt sie der „Bunten“. „Deshalb werde ich mich zurückziehen. Ebenso an Jans Geburtstag am 14. Januar.“

Die Hamburger PR-Managerin sagt dem Magazin über die gemeinsamen Jahre mit Jan Fedder: „Wir haben in den 23 Jahren unserer Beziehung über alles gesprochen. Uns war immer klar, dass wir alles zusammen durchstehen und immer füreinander da sind – auch wenn wir nicht rund um die Uhr zusammen waren.“

Neuer Mann an Marion Fedders Seite

Mittlerweile gebe es einen neuen Mann in ihrem Leben, so Marion Fedder: Christian, ein Unternehmensberater, der in Monaco lebt. „Er kennt Jan aus meinen Erzählungen und weiß, dass Jan riesige Fußstapfen hinterlassen hat“, sagt die 54-Jährige demnach. „Das muss ein neuer Mann erst einmal aushalten. Aber ich hoffe, dass es mir mit der Zeit leichter wird, ohne Jan zu leben. Jan gibt es eben nur einmal. Christian tut mir gut.“