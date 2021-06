Jan Fedders Küchenuhr wird versteigert: Erlös kommt dem Hamburger Michel zugute

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Im Rahmen der Rettungsringaktion des in Not geratenen Hamburger Michels wird von Donnerstag an ein weiteres Unikat aus dem Nachlass des Schauspielers Jan Fedder versteigert. Dessen Witwe Marion hat der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis eine alte Michel-Küchenuhr Fedders gespendet. „Ich freue mich, dass ich auch in diesem Jahr den Michel mit einer Rarität aus Jans Nachlass unterstützen kann. Diese Michel-Uhr stand seit über 25 Jahren in der Küche des Bauernhofes und hat Jan viel bedeutet, da er mit dem Michel eng verbunden war“, sagte Marion Fedder laut Mitteilung vom Dienstag.

Die Fedder-Uhr stammt den Angaben zufolge aus den 1970er Jahren, ist 35 mal 35 Zentimeter groß und zeigt den Hamburger Michel. Die Uhr wurde demzufolge kürzlich von einem Uhrmacher überholt und ist voll funktionsfähig. 2020 hatte Marion Fedder bereits das Lieblingsauto von Jan Fedder zu Gunsten der Rettungsringaktion des Michel für 61 000 Euro versteigert.

Auch eine „Tatort“-Komparsenrolle kann ersteigert werden

Bei weiteren Charity-Versteigerungen für die berühmte Hamburger Kirche kommen etwa eine „Tatort“-Komparsenrolle, der Taktstock von Dirigent Kent Nagano und ein privates Orgelkonzert unter den Hammer.

Anzeige

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde hatte sich dramatisch verschlechtert, nachdem pandemiebedingt die touristischen Einnahmen weggebrochen seien. Der Michel lebt, anders als andere Kirchen, lediglich zu 15 Prozent von Kirchensteuern. Wegen des Lockdowns fehlen eigenen Angaben zufolge rund 50 000 Euro pro Monat.