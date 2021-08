Jamie Olivers Frau wünscht sich ein sechstes Kind

Anzeige

Anzeige

Das Model Jools Oliver wünscht sich ein sechstes Kind mit Ehemann Jamie Oliver. Aufgrund des höheren Risikos in ihrem Alter zieht sie nach eigenen Worten eine künstliche Befruchtung in Erwägung: „Das scheint die richtige Option in meinem Alter zu sein“, sagte die 46-Jährige Ehefrau des Starkochs am Dienstag (Ortszeit) im Podcast „Life and Soul“ der britischen Organisation „Saying Goodbye“, die Unterstützung nach Fehlgeburten oder dem Tod eines Babys anbietet.

Jools und Jamie Oliver seit 21 Jahren verheiratet

Sie sei sich jedoch noch nicht sicher, ob ihr Mann Jamie auch wirklich für diese Methode sei. „Ich möchte es nicht erzwingen, ich habe schon so viel Glück.“ In der Vergangenheit durchlitt die fünffache Mutter insgesamt fünf Fehlgeburten, wie sie in dem Gespräch berichtete. Jools und Jamie Oliver, der als Fernsehkoch weltberühmt wurde, lernten sich als Teenager kennen und sind seit 21 Jahren verheiratet.