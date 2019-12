Jamie Lynn Spears zeigt: So verliebt waren Britney und Justin Timberlake

ARCHIV - Jamie Lynn Spears (Foto vom 17.07.2006) tritt in die Fußstapfen ihrer großen Schwester, Pop-Star Britney Spears. Sie trat am Montag (07.11.2011) zum ersten Mal live in einem Club in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) auf, wo sie ihre eigenen Songs zum Besten gab. Im Publikum saßen sowohl ihre Eltern Lynne und Jamie Spears als auch ihr Großvater June Spears, berichtet das US-Magazin «People». Foto: epa/Paul Buck (zu dpa-Leute-Meldung vom 09.11.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++. © Quelle: dpa