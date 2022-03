Jamie Lee Curtis über Bilder aus der Ukraine: „Es ist schwer anzusehen“

Anzeige

Los Angeles. US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis („Halloween“) hat ihr Mitgefühl mit den jüngsten Opfern des russischen Kriegs in der Ukraine geäußert. „Es ist sehr schwer, sich das Kinderkrankenhaus in der Ukraine anzusehen, das Video mit den Pflegekräften mit den provisorischen Beatmungsgeräten, welche sie im Keller per Hand an diesen winzig kleinen Frühchen bedienen“, sagte die 63-Jährige im Interview mit „People“-TV.

Curtis brachte zudem ihre Sorge zum Ausdruck, dass sich der Krieg noch ausweiten könnte. „Gerade jetzt betrifft es die wundervollen Menschen in der Ukraine. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es noch viel größer wird.“