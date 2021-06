Bekannt aus „Friends“: Schauspieler James Michael Tyler hat Krebs im Endstadium

Anzeige

Über zehn Staffeln war er ein fester Bestandteil der „Friends“-Familie: Als Gunther spielte US-Schauspieler James Michael Tyler sich in die Herzen vieler Fans der Kultserie, und auch bei der großen „Friends“-Reunion durfte der 59-Jährige natürlich nicht fehlen – er wurde dem Cast in einer Videobotschaft zugeschaltet. Doch nur wenige Wochen nach Ausstrahlung des lang ersehnten Wiedersehens der Schauspieler verkündet Tyler nun eine traurige Nachricht: Er hat Krebs im Endstadium.

„Im September 2018 wurde bei mir fortgeschrittener Prostatakrebs diagnostiziert, der bereits in meine Knochen gestreut hat“, berichtet Tyler in der „Today“-Show auf NBC. Seitdem dominiert die tückische Krankheit sein Leben – in der großen Reunionshow von „Friends“ darüber sprechen wollte Tyler jedoch nicht. „Ich wollte nicht sagen: ‚Oh, übrigens, Gunther hat Krebs‘“, beschreibt der Schauspieler die Situation. Seine damaligen Co-Stars um Jennifer Aniston und Courtney Cox seien jedoch über seine Erkrankung informiert gewesen, so Tyler.

Sichtlich bewegt beschreibt Tyler in der „Today“-Show sein Leben mit der Diagnose: „Es ist Stadium vier, Krebs im Endstadium“, so der 59-Jährige. „Es wird mich wohl erwischen.“ Dass er sich nicht früher habe untersuchen lassen, bereue er zutiefst, sagt der Gunther-Darsteller mit Tränen in den Augen: „Ich hätte früher zum Arzt gehen sollen. Dann wäre es vielleicht früher entdeckt worden.“