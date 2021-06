Jäger beleidigt: Brigitte Bardot zahlt 5000 Euro Strafe

Anzeige

Paris. Der Brief des Anstoßes stand zumindest bis gestern immer noch frei verfügbar im Internet auf der Seite der Fondation Brigitte Bardot (Stiftung Brigitte Bardot), sogar in mehreren Sprachen und auch auf Deutsch. Die 86 Jahre alte ehemalige Schauspielerin und heutige Tierschützerin fährt darin harte verbale Geschütze auf. „Ich hasse und verachte Jäger, diese Untermenschen von erbärmlicher Feigheit mit betrunkenen Rüsseln, die in Militärkleidung verkleidet und mit raffinierten Kriegswaffen bewaffnet aufbrechen, um die bescheidenen und unschuldigen Tiere unserer Wälder zu stürmen“, heißt es in dem Pamphlet.

Brigitte Bardot nennt Jäger „Terroristen der Tierwelt“

Jäger, so die Bardot, seien „die Terroristen der Tierwelt“. Als „krasses Beispiel für diese beschämende Perversität“ pickt sich die Autorin in dem 2019 veröffentlichten Text den Präsidenten des französischen Jagdverbandes, Willy Schraen, heraus. Nun ist „BB“ seit vielen Jahren bekannt für ihren militanten Kampf gegen jede Form von Tötung oder Quälerei von Tieren. Die Franzosen schreckt dies kaum mehr auf, hat sich doch ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt.

Der persönlich angegriffene Willy Schraen wollte die Beleidigungen allerdings nicht auf sich sitzen lassen und reichte Klage gegen die ehemalige Leinwandikone ein. Beim Prozess in der nordfranzösischen Stadt Arras Ende Mai sollte Bardot eigentlich aus dem südfranzösischen Saint-Tropez, wo sie mit ihrem vierten Ehemann und umgeben von etlichen Tieren in einer Villa lebt, anreisen, sagte aber aus medizinischen Gründen ab.

Slogan der Stiftung: „Jäger, rettet Leben, bleibt zu Hause“

Gestern wurde sie in Abwesenheit zu einer Strafe von 5000 Euro verurteilt. Der Staatsanwalt hatte eine Geldbuße von 6000 Euro gefordert und darauf hingewiesen, dass Bardot zuvor bereits fünfmal wegen diffamierender oder diskriminierender Aussagen verurteilt worden war. Die Angeklagte selbst hatte sich schriftlich verteidigt: Ihre Worte seien „roh“ gewesen, spiegelten aber eine „wichtige Sorge der Franzosen“ wider.

Erst im Mai war der Jägerverband mit einer Klage gegen Bardots Stiftung gescheitert. Damals ging es um Plakate mit der Aufschrift: „Jäger, rettet Leben, bleibt zu Hause“, in Anspielung auf die Slogans, mit denen die Menschen während der Coronavirus-Pandemie dazu aufgerufen worden waren, möglichst wenig das Haus zu verlassen.

Die Bardot erreicht, was sie will – Aufmerksamkeit für den Tierschutz

Die Jägervereinigung hat angekündigt, in Berufung zu gehen, weil Bardots Kampagne pauschal behaupte, dass die Jagd eine gefährliche Aktivität sei. In beiden Fällen hat das ehemalige Sex-Symbol erreicht, was sie wollte: Aufmerksamkeit für ihr Herzensthema, den Tierschutz. Ihm widmete sie sich, seitdem sie 1973 ihrer Karriere als Filmstar abrupt ein Ende gesetzt hatte.

Ihr Kampf gegen die Wal- und Robbenjagd, den Transport von Schlachttieren oder Tierversuche war stets auch ein politischer. Vor einem Jahr hatte Bardot in einem offenen Brief an Präsident Emmanuel Macron diesen für seine Umwelt- und Landwirtschaftspolitik kritisiert und ihn als „einfache Marionette, deren Fäden die Jagdlobbys und die (Bauernvereinigung) FNSEA ziehen“, bezeichnet. „Sie sind jung, aber Sie machen eine altmodische Politik“, wetterte sie.