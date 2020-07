Ist es die vermisste Naya Rivera? Polizei findet Leiche in See

Anzeige

Seit Tagen suchen Einsatzkräfte der Polizei und Familienangehörige verzweifelt nach Naya Rivera. Die Schauspielerin, die vor allem in der Serie “Glee” bekannt geworden war, wird seit letzter Woche vermisst. Zuvor war sie mit ihrem vierjährigen Sohn zu einem Bootsausflug auf dem Piru-See aufgebrochen. Sie ging im See schwimmen und kehrte nicht mehr zurück.

Berichten zufolge soll am Montag in dem See eine Leiche gefunden worden sein – ob es sich dabei um die Leiche der 33-Jährigen handelt, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei vor Ort geht von einem tragischen Unglück aus – eine Pressekonferenz soll laut Angaben der Behörden folgen.