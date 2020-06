Ist das noch Camping? Justin Bieber hat eine Sauna im Wohnwagen

Anzeige

Los Angeles. Kamin, Infrarotsauna, beheizte Fußböden, Grillplatz, LED-Lichtspiele und drei Fernseher – so sieht das Interieur aus, wenn Sänger Justin Bieber (26) und seine Ehefrau Hailey (23) einen Campingtrip unternehmen. Die beiden sind gerade zum Campen in einem Nationalpark in Utah – müssen in ihrem Wohnmobil aber nicht auf Luxus verzichten.

Rund eine Million Dollar soll das fahrbare Zuhause, das einst ein Reisebus war, gekostet haben, berichtet die “Daily Mail”. Die beiden sind damit voll im Trend: Glamping nennt man die Reiseart, Camping mit Luxus (Glamour) zu verbinden.

Erst Ende Mai kehrte das Ehepaar aus seiner Heimat Kanada zurück nach Los Angeles. Zuvor waren beide gemeinsam in Isolation. Nun also der Trip in den Urlaub in die Natur: Am Samstag wurden Aufnahmen geteilt, die Hailey Bieber dabei zeigen, wie sie vor ihrem Bus auf Tiere zugeht, unter anderem auf ein Minipferd. Ihr Angetrauter macht derweil Bilder von seiner Liebsten.