Mit Corona infiziert: Isabelle Huppert kommt nicht zur Berlinale

Berlin. Die Schauspielerin Isabelle Huppert (68) kommt anders als geplant doch nicht zur Berlinale. Leider sei sie positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte eine Festivalsprecherin am Montagabend mit. Huppert könne deshalb nicht an den Internationalen Filmfestspielen teilnehmen. Sie soll dort für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden.

„Angesichts dessen, dass Isabelle Huppert sich trotz Infektion wohl fühlt und das Festival nach Kräften unterstützen möchte, haben wir uns entschlossen, die Preisverleihung durchzuführen“, teilte die Festivalleitung mit.

Die Französin soll den Goldenen Ehrenbären nun am Dienstagabend nicht persönlich entgegennehmen. Sie soll aber live aus Paris zugeschaltet werden. „Da sie nicht kommen kann, senden wir unsere Liebe und Bewunderung in ihr Pariser Zuhause“, schrieb die Festivalleitung. „Wir freuen uns darauf, sie ein andermal persönlich in Berlin begrüßen zu dürfen.“