„Unter uns“-Star Isabell Hertel: Tumor am Rückenmark entfernt

Die Schauspielerin Isabell Hertel (48, „Unter uns“) hat sich Anfang des Jahres einer schweren Operation unterziehen müssen. Ihr wurde ein gutartiger Tumor am Rückenmark entfernt, berichtet der Soap-Star in einem Instagram-Video.

„Ich habe mich ehrlich gesagt die letzten Tage vor diesem Video gedrückt, weil ich ein bisschen Schiss davor hatte“, erzählt die 48-Jährige in dem Clip. Nach Taubheitsgefühlen im linken Bein, die im vergangenen Herbst erstmals auftraten, habe sie sich eingehenden Untersuchungen unterzogen und dabei habe es dann einen „nicht besonders witzigen Zufallsfund“ gegeben, so Hertel: einen gutartigen Tumor im Rückenmark. „Hätte man das nicht operiert, hätte das höchstwahrscheinlich im Rollstuhl geendet.“

„Ich musste viele Dinge wieder lernen“

Sie sei froh, dass dann alles sehr schnell ging, so Hertel. Ein Spezialist aus Hannover habe den Tumor am 3. Januar in einer achtstündigen Operation entfernt, es folgten auch noch zwei kleinere „Notoperationen“ wegen Komplikationen, insgesamt sei sie deshalb drei Wochen lang in der Klinik in Hannover gewesen.

Die Folgen spürte sie aber noch länger: „Ich musste viele Dinge wieder lernen. Dadurch dass das Rückenmark berührt wurde durch diese OP, habe ich jetzt gefühlt Störungen an beiden Beinen.“ Sie habe wieder lernen müssen, Treppen zu steigen, Auto fahre sie bis heute nicht. „Es wird von Woche zu Woche besser. Es ist auch komplett regenerierbar, es dauert einfach nur unter Umständen ein bisschen länger, weil die Nerven sehr lange brauchen, um sich zu regenerieren.“

Seit anderthalb Wochen stehe sie inzwischen wieder für „Unter uns“ vor der Kamera, betonte Isabell Hertel. „Ich bin wieder da!“