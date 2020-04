Irrfan Khan ist tot: Bollywood-Star mit 53 an seltenem Krebs gestorben

Anzeige

Der Bollywood-Schauspieler Irrfan Khan ist tot. Der 53-Jährige starb an Komplikationen nach einer Infektion des Dickdarms, sagte ein Sprecher des Krankenhauses in Mumbai, wohin der Schauspieler gebracht worden war. Khan ist weltberühmt geworden durch Rollen unter anderem in “Slumdog Millionaire” und “Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger”.

2018 hatte der Darsteller öffentlich gemacht, dass er an einem seltenen neuroendokriner Tumor leidet, der sein Hormonsystem angreift und starke Schmerzen auslöst. Khan ließ sich deswegen auch länger in London behandeln.

Bollywood-Stars trauern

Bollywood-Superstar Amitabh Bachchan reagierte bei Twitter bestürzt auf die Nachricht: “Ich habe gerade vom Tod von Irrfan Khan gehört. Die verstörendste und traurigste Nachricht. Ein unglaubliches Talent... Ein liebenswürdiger Kollege... Ein produktiver Mitwirkender an der Welt des Kinos hat uns zu früh verlassen. Er hinterlässt ein riesiges Vakuum.”

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

Irrfan Khan: Rollen in “Jurassic World” und “Inferno”

Irrfan Khan begann seine Karriere an der National School of Drama, einer Theaterschule in Neu-Delhi. Nach seinem Abschluss im Jahr 1987 spielte er in vielen Theaterstücken und Fernsehsendungen in Indien mit. Erste internationale Erfolge konnte er mit “The Warrior” im Jahr 2001 feiern. Khan wirkte auch in dem Bollywood-Film “Metro” mit und gewann einen Filmfare-Preis als bester Nebendarsteller.

Es folgten weitere Rollen im Thriller “Inferno” mit Hollywood-Star Tom Hanks und im Abenteuerfilm “Jurassic World” mit dem französischen Darsteller Omar Sy. Seit 2017 war Khan teil der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jedes Jahr den berühmten Oscar-Preis in Hollywood vergibt. Er galt als einer der besten indischen Schauspieler und war bekannt dafür, mit einem Zucken seiner Augenbrauen oder einer Augenbewegung ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen.

Irrfan Khan hinterlässt seine Ehefrau Sutapa Sikdar und zwei gemeinsame Söhne.

RND/am mit dpa