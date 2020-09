Iris Berben verteidigt Maßnahmen: “Ich bin ein Corona-Spießer”

Anzeige

Zürich. Schauspielerin Iris Berben (70) ist eine vehemente Befürworterin der coronabedingten Vorschriften und Einschränkungen. “Ich bin ein Corona-Spießer. Die Maßnahmen sind enorm wichtig und auch richtig”, sagte die 70-Jährige im Vorfeld des Zurich Film Festivals, wo sie in einer privaten Zeremonie für ihr Lebenswerk mit dem “Golden Eye Award” ausgezeichnet wurde. Über das Festival sagte sie laut der Zeitung “Blick”: „Die Durchführung ist mutig und anspruchsvoll, aber auch enorm wichtig, damit unsere Branche den Kontakt zu den Zuschauern nicht verliert.”

Am Festival selbst, das am 24. September startet, kann Berben nicht teilnehmen: Sie dreht Ende September in Griechenland, eine Reise in die Schweiz hätte ein Dutzend Tage in Quarantäne in einem Athener Hotel bedeutet: “Das kann sich kein Filmemacher leisten. Wir halten uns streng an alle Regeln und werden jeden zweiten Tag auf Corona getestet”, so die Schauspielerin laut “Blick”.

Eine Lanze brach Berben noch für ihre Branche: “Kultur darf niemals weggespart werden. Kultur verbindet uns”, zitiert “Bild” die 70-Jährige.