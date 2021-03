Prinz Harry war vor seiner Beziehung mit Meghan „gefangen“

Anzeige

Anzeige

Der britische Prinz Harry fühlte sich eigenen Angaben zufolge vor seiner Beziehung mit seiner Frau Meghan „gefangen“ in der königlichen Familie. Auf die Frage von TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey in einem Interview, das am Sonntagabend (Ortszeit) im US-Sender CBS ausgestrahlt wurde, ob Harry auch ohne Meghan seine royalen Pflichten abgegeben hätte, sagte Harry: „Ich hätte es nicht tun können, weil ich selbst auch gefangen war.“ Das habe sich erst geändert, in „dem Moment, als ich Meg kennenlernte“.

Prinz Harry: „finanziell abgeschnitten“

Vorwürfe, dass das Ehepaar sich wegen Machenschaften Meghans zurückgezogen habe, machten keinen Sinn, sagte die Herzogin. „Ich habe meine Karriere, mein Leben aufgegeben. Ich habe alles aufgegeben, weil ich ihn liebe“, sagte Meghan. „Unser Plan war es, dies für immer zu tun.“ Harry teilte mit, sie wären nie weggegangen, hätte der Palast seine Frau unterstützt.

Anzeige

Der 36-Jährige sagte, seine Familie habe ihn Anfang 2020 finanziell abgeschnitten, nachdem er und Meghan bekanntgegeben hatten, dass sie ihre Pflichten aufgeben. Sie hätten nur wegziehen können, weil seine Mutter Prinzessin Diana ihm Geld vererbt habe. Seine verstorbene Mutter wäre „sehr verärgert darüber gewesen, wie sich dies entwickelt hat, und traurig. Aber letztendlich hätte sie nur gewollt, dass wir glücklich sind“, sagte Harry.