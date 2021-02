„Gegen Richtlinien verstoßen“: So erklärt Instagram die Account-Sperre von Michael Wendler

Anzeige

Anzeige

Hannover. Seit Mittwochabend ist Michael Wendlers Profil auf Instagram nicht mehr auffindbar. Nach Gerüchten in sozialen Netzwerken folgt jetzt Klareit: Das soziale Netzwerk hat den Schlagersänger wegen des Verstoßes gegen die Gemeinschaftsrichtlinien gesperrt. Das bestätigt ein Facebook-Sprecher auf RND-Anfrage.

Wendler war im Oktober 2020 wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgefallen. In einem langen Instagram-Video hatte er seine Bedenken gegenüber der Bundesregierung, den Maßnahmen und seine Skepsis gegenüber dem Virus selbst geäußert. Anschließend verlor er sämtliche Werbeverträge, darunter auch seinen Platz in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Der folgende Streit mit RTL ging letztlich so weit, dass der Sender entschied, den 48-Jährigen aus sämtlichen Folgen herauszuschneiden.

Oliver Pocher machte auf Wendlers verschwundene Account aufmerksam

Einem fiel das plötzliche Verschwinden des Accounts sofort auf: Schon in der Nacht zu Donnerstag postete sein medialer Rivale, Comedian Oliver Pocher, seinen Kommentar dazu bei Twitter.

Anzeige

Ob die Sperrung dauerhaft bleibt, hat Instagram bislang nicht bekanntgegeben. Der Schlagersänger selbst hat sich bislang nicht zu den Geschehnissen geäußert. Auch seine Frau Laura Müller, die er zuletzt noch in einem Beitrag markiert hat, schweigt derzeit. Die Markierung zu seinem Profil in ihrer Biografie führt jedenfalls ins Leere.