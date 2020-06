Lena Meyer-Landrut zeigt auf Fotos Unterschied zwischen Instagram und Realität

Anzeige

Dass in den sozialen Medien auf Bildern ein wenig geschummelt werden kann, ist bekannt – Filter machen es möglich. Lena Meyer-Landrut aber zeigt sich öfter auch im alltäglichen Look und nicht immer top gestylt. Gerade bei den heißen Temperaturen weichen Instagram-Bilder vom wahren Gemütszustand ab, wie die Musikerin in einem ihrer Posts beweist. Dazu schreibt sie: “Insta bis reality bei schwülem Wetter. Wer fühlt´s?”

Zustimmung von Followern

Auf dem ersten Bild ist sie noch top gestylt und posiert. Doch auf dem zweiten Schnappschuss liegt sie sichtlich niedergeschlagen von der Hitze auf dem Sofa und schielt in die Kamera.

Ihren Follower geht es ähnlich. “Ich fühle mit dir”, schreiben einige zum zweiten Bild. Eine weitere Followerin zieht einen anderen Vergleich: “Wie ich dank meiner Pollenallergie aussehe.” Außerdem bekommt Lena Meyer-Landrut für ihren Mut, sich auch mal alltäglich zu zeigen, fast ausschließlich positive Rückmeldung.