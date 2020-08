Instagram-Post über Masken: Mario Barth erntet heftige Kritik - und reagiert

Anzeige

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt immer wieder Anlass für Diskussionen. Zwar sind sich fast alle Menschen einig, dass das Tragen einer Maske gerade bei den aktuellen Temperaturen keine Freude ist. Doch während sich viele zum Schutz ihrer Mitmenschen an die Pflicht halten, versuchen andere, sie zu umgehen. Ausdruck sind die verschiedenen Arten, die Masken zu tragen - von der Komplettbedeckung von Nase und Mund bis zum nutzlosen Kinnschutz. Auf dieses Phänomen hat nun auch der Comedian Mario Barth in einem Post auf seinen Social-Media-Kanälen aufmerksam gemacht. Er stellte dort “die 4 Phasen der Maske” dar - und erntete viel Kritik. Inzwischen hat er in einem Video reagiert.

“Die vier Phasen der Maske. Wie tragt ihr sie?”, schrieb der Komiker am Mittwoch auf Facebook und Instagram. Dazu stellte er eine Collage aus vier Bildern von sich selbst zusammen. Phase 1, “Am Anfang”, zeigt ihn mit einer Maske, wie sie vorschriftsgemäß getragen werden sollte: über Mund und Nase. “Nach 10 Minuten” ist die Maske schon unter die Nase gerutscht. In der dritten Phase, „Nach 20 Minuten“, trägt Barth seine Maske auf dem Kinn, Mund und Nase liegen frei. Das letzte Bild, „Nach 21 Minuten“, zeigt ihn mit der Maske unter dem Kinn. Seinen Beitrag versah Barth mit den Hashtags #coronaisteinarschloch, #maske, #hipporhino, #standupcomedy und #lustig.

Rund 4700 Kommentare finden sich inzwischen unter dem Beitrag bei Facebook. Einige Nutzer finden Barths Post amüsant, schließen sich seiner Darstellung an und erklären, dass auch sie die Maske nicht immer so tragen wie vorgesehen. Einige nutzen die Kommentarfunktion, um sich über die Maskenpflicht auszulassen, andere schreiben, dass sie nie eine Maske tragen würden.

Viel Kritik: Großteil der Fans über den Beitrag empört

Der Großteil der Nutzer zeigt sich allerdings empört über den Post. “Du bist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Sei ein Vorbild!”, schreibt jemand. “Tolles Vorbild. Unfassbar”, eine andere. Auf Instagram finden sich Kommentare wie “Das ist mal so überhaupt nicht witzig” oder “Lieber Mario. Du solltest Vorbild sein! Also lass doch sowas und weise darauf hin, dass nur Phase eins ok ist.”

Vor allem auf Twitter hagelt es Kritik für Mario Barth. Der Nutzer Thomas Poppe postet einen Screenshot von Barths Beitrag und kommentiert: “Mario Barth deckt auf. Heute: Wie man in 21 Minuten einen Vollidiot erkennen kann.” Der Beitrag bekam bereits über 4500 Likes.

Besonders der Hastag #lustig stößt den Twitter-Nutzern auf. “Wenn man sich schon das Hashtag lustig selbst geben muss...”, schreibt ein Nutzer dazu. Ein anderer meint: “Wer unter seinen eigenen Post den Hastag #lustig setzt, ist eines ganz sicherlich nicht...”

Und auch sonst lassen die Twitter-Nutzer kaum ein gutes Haar an Mario Barth.

Mario Barth entschuldigt sich in einem Video: “Es tut mir alles so leid”

Die Kritik kam auch bei Mario Barth an. In einem Video auf seinem Instagram-Account entschuldigt er sich am Donnerstag bei seinen Fans - die Entschuldigung ist aber ganz offensichtlich nur so halbwegs ehrlich gemeint. Er habe einen Fehler gemacht, sagt Barth in dem Video, dabei habe er nur das tun wollen, was er seit 20 Jahren immer wieder versuche: lustig zu sein. Das gelinge ihm mal mehr, mal weniger, so Barth.

Er habe den Eindruck, dass viele Menschen ihn falsch verstanden hätten. Er habe nicht zeigen wollen, wie er selbst die Maske trage, sondern das wiedergeben, was er täglich im Supermarkt, Baumarkt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln beobachte. “Es waren Abertrillionen, hundertmilliarden Leute, die haben sich beschwert, per E-Mail, per Postkarte, teilweise per Brieftaube”, witzelt Barth.

Er habe die Kommentare unter seinem Beitrag durchgeschaut, sagt er weiter. “Ich hab das mal überflogen, nur 92 Prozent, vielleicht nur 85, fanden das lustig. Nur. Da gehen bei mir die Alarmglocken an.” Als Komiker habe er den Anspruch, dass 100 Prozent seiner Fans über ihn lachen können.

“Die 15 Prozent, die es nicht lustig fanden und meinten, ich müsse ein Vorbild sein: Ihr habt Recht”, fährt Barth in dem Video fort. Anschließend demonstriert er, “wie man natürlich immer seine Maske richtig trägt”. Dann verfällt er wieder ins Ironische und sagt, er werde jetzt immer Maske tragen, auch nachts. Das Video trägt den Titel “Es tut mir alles so leid”.

Auch Entschuldigungs-Video kommt nicht bei allen gut an

Auch der “Versuch einer Erklärung”, wie er es selbst in einem weiteren Beitrag nennt, kommt bei seinen Kritikern jedoch offensichtlich nicht gut an. Einige melden sich auch hier wieder zu Wort. “Bist du jemals lustig gewesen?”, fragt einer, “Ach ja... fast vergessen... du bist ja Komiker... war trotzdem nicht witzig”, schreibt der nächste.

Seine Fans dagegen feiern Barth für das Entschuldigungs-Video. “Ich hab es sofort verstanden. Finde es aber auch groß von dir, dass du dich entschuldigt hast, für die, die sich angegriffen gefühlt haben”, schreibt ein Follower.