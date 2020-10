Jessica Paszka und Johannes Haller posten erste Pärchenfotos

Anzeige

Nach Wochen voller Liebesgerüchte haben Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka (30) und TV-Sternchen Johannes Haller (32) gerade erst bestätigt, dass es stimmt: Sie sind ein Paar. Nun folgen die ersten Pärchenfotos. Auf Instagram haben die beiden innige Bilder von sich auf Ibiza gepostet.

Paszka kommentiert das Bild von sich und ihrem Liebsten - sie im Badeanzug, er nur in weißer Hose und oberkörperfrei - nur mit einem Herz. Während Haller seiner neuen Freundin einen Kuss auf die Wange gibt, schlingt die ihre Arme um ihn und schaut in die Kamera.

Haller führte On-Off-Beziehung mit Yeliz Koc

Haller, der vorher eine On-Off-Beziehung mit Yeliz Koc führte, die mittlerweile glücklich vergeben ist an Jimi Blue Ochsenknecht, postet ein ganz ähnliches Bild. Nur auf seinem Foto schaut Jessica Paszka nicht in die Kamera, sondern die beiden sind eng umschlungen, Kopf an Kopf zu sehen. Im Hintergrund eine felsige Meereslandschaft. Unter den Posts der beiden gratulieren Fans zur Beziehung.

Es ist Liebe auf den zweiten Blick. Haller stand damals bei Paszka im “Bachelorette”-Finale, doch sie entschied sich für Konkurrent David Friedrich. Nun hat es aber doch zwischen der Influencerin und ihrem damaligen Zweiplatzierten gefunkt.