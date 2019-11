“IMA” in Berlin: Wer verletzt erschien und welcher Promi Wodka auf dem Teppich trank

Anzeige

Berlin. In Berlin spielt wieder die Musik! Am Freitagabend wurde zum ersten Mal der „International Music Award“ (kurz „IMA“) verliehen. 1,5 Jahre nach der letzten Ausgabe der Echo-Verleihung hat Deutschland also einen neuen Musikpreis. Es ist keine Neuauflage des Echos, aber es soll die Lücke schließen, die das Aus der legendären Veranstaltung gerissen hatte.

Auslöser für das Ende des Echos war 2018 die Nominierung und anschließende Auszeichnung der Rapper Farid Bang und Kollegah für ihr Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“. Kritiker sahen in den enthaltenden Liedern gewaltverherrlichende und teils antisemitische Texte, zahlreiche Künstler gaben daraufhin aus Protest ihre Preis zurück.

Viele unbekannte Künstler

Doch obwohl es bei den neuen IMAs ebenfalls ausschließlich um Musik geht, lassen sich Vergleiche zum Echo kaum ziehen. Zwar lockt die Veranstaltung Zuschauer und Publikum Im Saal (Karten für die Veranstaltung in der Berliner Verti Hall konnten gekauft werden) auch mit großen Namen wie Rocklegende Sting und Deutschrocker Udo Lindenberg, doch treten bei den IMAs auch Musiker auf, die nicht unbedingt in den Charts oder TV-Sendungen auftauchen.

So stand auf der Bühne einer der erfolgreichsten Gospelsängerinnen der Welt, Queen Esther Marrow aus New York, und Nik West, die als eine der talentiertesten Nachwuchsbassistinnen der Welt gilt.

Auch die Nominierten und anschließenden Preisträger sind deutlich weniger populär als beim „Echo“. Dort gewannen in den vergangenen Jahren Musiker wie Ed Sheeran, Helene Fischer, Robbie Williams und Herbert Grönemeyer. Am Freitag mussten wohl einige Zuschauer bei den Namen der diesjährigen möglichen Preisträger erst einmal googlen. „Chance the Rapper“ in der Kategorie „Commitment“? Little Simz in „Sound“? Tierra Whak in „Visuals“? No Name in „Future“?.

Wodka in der Handtasche

Und wie finden die Musiker den neuen Preis? Sänger Max Herre: „Das ist ein toller Award, weil er Sachen repräsentiert, die anderswo keine Plattform bekommen. Der IMA wird die Lücke des „Echo“ füllen.“

Panikrocker Udo Lindenberg: „hier sind viele neue Leute, das ist spannend. Aber ich freue mich sehr auf Sting, weil er vor 2 Jahren mal eine sehr berührende Rede auf mich gehalten hat. Wir werden nachher einen Eierlikör trinken.“

Schon vor der Aftershowparty Alkohol getrunken hatte übrigens Schauspielerin Natalia Avelon - die brachte sich in der Handtasche Wodka mit: „gegen die Kälte!“.

Sänger Sting bewies derweil am roten Teppich seine Deutsch-Kentnisse. Auf seine Schulterverletzung abgesprochen, sagte er „es geht besser“. „es ist eine alte Sportverletzung und dann bin ich drauf gefallen. Vor 4 Wochen wurde ich operiert. „und auf eins musste er auf Bühne verzichten: „Gitarre spielen geht nicht, mindestens noch einen Monat. Ich komme einfach an das Ende nicht ran.“