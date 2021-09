Im Filmtrailer: Til Schweiger bezeichnet Coronavirus für Kinder als „absolut harmlos“

Anzeige

Anzeige

Im Netz ist eine Debatte um Äußerungen von Til Schweiger (57) entbrannt: Der Schauspieler hatte sich in einem Trailer für den Dokumentarfilm „Eine andere Freiheit“, der am Sonntag veröffentlicht wurde, kritisch gegenüber Impfungen gegen das Coronavirus sowie gegenüber den Lockdownmaßnahmen der Bundes- und Landesregierungen geäußert. „Die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber. Deswegen halte ich das für entsetzlich“, so Schweiger. Außerdem bezeichnete er das Virus als für Kinder „absolut harmlos“.

Mit Fakten unterlegt der Schauspieler dies nicht – und nach aktuellem Stand der Wissenschaft trifft das so pauschal auch nicht zu. Statistiken belegen zwar, dass Kinder infolge einer Coronavirus-Infektion deutlich seltener als Erwachsene schwer an Covid-19 erkranken. Das individuelle Risiko, intensivpflichtig zu werden und zu versterben, ist insgesamt sehr gering. Fachleute aus Medizin und Wissenschaft gehen aber davon aus, dass wenn sich in der vierten Welle sehr viele Ungeimpfte auf einmal infizieren, der Anteil der Kinder, die versterben, im zwei- bis dreistelligen Bereich liegen könnte.

Long Covid kann bei Kindern auch nach mildem Verlauf auftreten

Zudem warnen Fachleute vor dem noch nicht genug erforschten Krankheitsbild Long Covid. Auch Kinder, sogar nach einem milden Verlauf, könnten auf lange Sicht kognitiv eingeschränkt sein, unter Fatigue, Muskel- und Gelenkschmerzen leiden. Die Aussage der Filmemacher trifft auch nicht auf alle Kinder gleichermaßen zu. Einige haben wegen Vorerkrankungen wie Adipositas und Trisomie 21 ein stark erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf.

Anzeige

Impfstoff wurde für Kinder und Jugendliche erforscht

Schweigers Aussage, dass die Impfstoffe für Kinder und Jugendliche nicht erforscht wurden, stimmt nicht. Allein in den USA wurden bei nahezu zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen mögliche Risiken in einer Studie beurteilt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sowie auch die für Deutschland zuständige Ständige Impfkommission (Stiko) haben diese Daten geprüft. Beide Gremien kommen zur Einschätzung, dass die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen.

Deshalb gibt es eine allgemeine Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige. Für jüngere Kinder fehlen bislang noch Daten – weswegen es für diese Altersgruppe auch keine Zulassung gibt. Aber es laufen bereits Studien der Impfstoffhersteller. Sind diese abgeschlossen, werden auch diese Daten vor einer Zulassung von EMA und Stiko geprüft.

In einer Beschreibung zum Film argumentieren die Filmemacherin und der Filmemacher, dass Kinder und Jugendliche weltweit einem enormen Impfdruck ausgesetzt seien. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich jedoch „ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird“, wie es in der aktuellen Impfempfehlung heißt. Die Empfehlung ziele in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab.

Anzeige

Schauspieler von #allesdichtmachen bei Doku dabei

Bei dem Film, für den der Trailer wirbt, handelt es sich um eine Produktion von der Filmemacherin Patricia Josefine Marchart und dem Kameramann Georg Sabransky, die offenbar mit dem Film, ebenso wie mit der Vorgängerproduktion „Lockdown Kinderrechte“, gegen Corona-Maßnahmen insbesondere im Fokus auf Kinder demonstrieren möchten. Marchart zeigte ihren Dokumentarfilm „Lockdown Kinderrechte“ bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen im April. Sabransky engagiert sich im österreichischen „Corona Volksbegehren“. Dahinter verbirgt sich die „Initiative für evidenzbasierte Corona-Information“ (ICI), die Abstandsregeln sowie Alltagsmasken kritisiert, obwohl Mund-Nasen-Bedeckungen, Abstandsregeln und Impfungen als wirksames Mittel gegen eine Ansteckung mit Sars-Cov-2 wissenschaftlich anerkannt sind.

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) möchte sich Til Schweiger nicht zu seiner Teilnahme beim Film äußern. Doch ist es nicht das erste Mal, dass er mit einer Nähe zu „Querdenker“-Akteuren auffällt. Im Juni postete der Schauspieler bereits ein Bild mit dem Blogger Reitschuster, auf seinen Kanälen machte er zu der Zeit bereits gegen das Impfen von Kindern mobil.

Personen aus Kunst und Kultur, die bereits bei der Aktion #allesdichtmachen im Frühjahr Corona-Maßnahmen kritisiert haben, finden sich ebenfalls auf der Teilnehmerliste des offenbar spendenfinanzierten Dokumentarfilms. So auch der damalige Initiator Dietrich Brüggemann. Aber auch die drei Schauspielerinnen Miriam Stein, Nina Proll und Christina Sommer äußern sich im Film – und haben ihre Videos von #allesdichtmachen auch nach Kritik aus der Öffentlichkeit nicht zurückgezogen.

Anzeige

Teilnehmender Arzt trat bei Corona-Demo auf

Auch kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Ärztinnen und Ärzte zu Wort, so auch Gynäkologe Christian Fiala, der ebenfalls als Mitglied von ICI das „Corona Volksbegehren“ in Österreich vorantreibt. Darin unter anderem fordern die Mitgliederinnen und Mitglieder die Rücknahme sämtlicher Corona-Maßnahmen, Entschädigungen und eine Veröffentlichung sämtlicher Experten und ihrer Gutachten, die von der österreichischen Regierung beauftragt wurden. Auf einer der Anti-Corona-Demonstrationen Österreich, bei der Fiala auftrat, hat sich auch der Chef der rechtsextremen Identitären, Matrin Sellner, angeschlossen, wie der österreichische „Standard“ berichtete. In Medienberichten vergleicht Fiala das Coronavirus mit einer Grippe und ordnet ihm keine übermäßige Gefährlichkeit zu.

Laut Aussagen von Marchart und Sabransky auf der Webseite des Films, ist „Eine andere Freiheit“ ohne öffentliche Förderung entstanden, sondern auf Basis von Spenden. Als Veröffentlichungszeitpunkt wurde „demnächst“ angegeben.