Er galt als einer der bestbezahlten DJs der Welt. Nun ist Erick Morillo im Alter von 49 Jahren gestorben, wie mehrere amerikanische Nachrichtenseiten berichten, unter anderem “tmz”. Demnach wurde Morillo am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Miami Beach gefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

1994 gelang dem DJ zusammen mit Rapper The Mad Stuntman als Duo Reel 2 Real der Welthit “I Like to Move It”. Auch mit anderen Projekten wie etwa mit Both und dem Song “Straight Outta Line” (2014) eroberte er weltweit die Charts.

Erst vor einem Monat war Morillo verhaftet worden, nachdem ihn eine Frau wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. Laut Festnahmebericht der Polizei soll sich die Tat im Dezember 2019 ereignet haben. Bis zuletzt hatte Morillo die Vorwürfe vehement bestritten.