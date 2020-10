“I Can See Clearly Now”-Sänger Johnny Nash mit 80 Jahren gestorben

Anzeige

Johnny Nash wurde in den 1970er-Jahren durch Hits wie “I Can See Clearly Now” bekannt: Nun ist der US-Sänger im Alter von 80 Jahren gestorben. Wie NBC News berichtet, starb Nash in seinem Haus in Houston (Texas), seine Frau Carlie und sein Sohn Jonel waren bei ihm.

Die Gesundheit des Sänger habe sich in den letzten Monaten verschlechtert, berichtet ein Familienmitglied NBC News. Die genaue Krankheit wurde nicht genannt.

“Cool Runnings”-Soundtrack

“I Can See Clearly Now” (1972) war eines seiner erfolgreichsten Lieder, der Pop- und Reggaekünstler verkaufte damit mehr als eine Million Singles.

Mehrere Musiker coverten den Song, darunter auch Ray Charles und Eagle-Eye Cherry. Im Jahr 1993 wurde die Version des Musikers Jimmy Cliff in den Soundtrack des erfolgreichen Films “Cool Runnings” aufgenommen. Im Laufe seiner Karriere brachte er mehr als 15 Alben heraus, zuletzt 1986 mit “Here Again”.