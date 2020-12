Hugh Grant: „Gott sei Dank bin ich zu alt und hässlich für romantische Komödien“

Deutsche Hotspots, britischer Nonsens

Die Bundesregierung in Berlin sorgt nicht gerade für gute Laune - aber sie erzählt den Leuten zumindest keine Märchen. In London ist das anders: Da behauptete der schneidige Gesundheitsminister, London habe „wegen des Brexits“ schneller den Impfstoff genehmigen können. Inzwischen geht sogar Downing Street 10 auf Distanz - denn es stimmt einfach nicht. Brexit-Lügen aber haben in London schon eine traurige Tradition.